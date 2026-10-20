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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 211
Ash-Shu'ara
۲۱۱
۲۱۱:۲۶
وما ينبغي لهم وما يستطيعون ٢١١
وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١١
وَمَا
ﱚ
يَنۢبَغِي
ﱛ
لَهُمۡ
ﱜ
وَمَا
ﱝ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﱞ
٢١١
ﱟ
و برای آنها سزاوار نیست؛ و نمیتوانند.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.