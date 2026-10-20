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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 210
Ash-Shu'ara
۲۱۰
۲۱۰:۲۶
وما تنزلت به الشياطين ٢١٠
وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَـٰطِينُ ٢١٠
وَمَا
ﱕ
تَنَزَّلَتۡ
ﱖ
بِهِ
ﱗ
ٱلشَّيَٰطِينُ
ﱘ
٢١٠
ﱙ
و شیطانها (هرگز) این (قرآن) را نازل نکردهاند.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.