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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 201
Ash-Shu'ara
۲۰۱
۲۰۱:۲۶
لا يومنون به حتى يروا العذاب الاليم ٢٠١
لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠١
لَا
ﲹ
يُؤۡمِنُونَ
ﲺ
بِهِۦ
ﲻ
حَتَّىٰ
ﲼ
يَرَوُاْ
ﲽ
ٱلۡعَذَابَ
ﲾ
ٱلۡأَلِيمَ
ﲿ
٢٠١
ﳀ
به آن ایمان نمیآورند تا عذاب دردناک را (با چشم خود) ببینند.
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قیراط
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.