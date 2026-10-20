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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 196
Ash-Shu'ara
۱۹۶
۱۹۶:۲۶
وانه لفي زبر الاولين ١٩٦
وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٩٦
وَإِنَّهُۥ
ﲗ
لَفِي
ﲘ
زُبُرِ
ﲙ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﲚ
١٩٦
ﲛ
و همانا (توصیف) آن در کتابهای پیشینیان (نیز آمده) است.
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Tafsir Fathul Majid
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