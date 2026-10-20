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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 185
Ash-Shu'ara
۱۸۵
۱۸۵:۲۶
قالوا انما انت من المسحرين ١٨٥
قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٨٥
قَالُوٓاْ
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إِنَّمَآ
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أَنتَ
ﱉ
مِنَ
ﱊ
ٱلۡمُسَحَّرِينَ
ﱋ
١٨٥
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گفتند: «(ای شعیب!) جز این نیست که تو از جادو شدگانی،
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.