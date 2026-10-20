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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 165
Ash-Shu'ara
۱۶۵
۱۶۵:۲۶
اتاتون الذكران من العالمين ١٦٥
أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٦٥
أَتَأۡتُونَ
ﱤ
ٱلذُّكۡرَانَ
ﱥ
مِنَ
ﱦ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱧ
١٦٥
ﱨ
آیا در میان جهانیان شما به سراغ مردان میروید؟!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.