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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 16
Ash-Shu'ara
۱۶
۱۶:۲۶
فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ١٦
فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٦
فَأۡتِيَا
ﲼ
فِرۡعَوۡنَ
ﲽ
فَقُولَآ
ﲾ
إِنَّا
ﲿ
رَسُولُ
ﳀ
رَبِّ
ﳁ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳂ
١٦
ﳃ
پس (به نزد) فرعون بروید، و بگویید: «ما فرستادۀ پروردگار جهانیان هستیم،
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.