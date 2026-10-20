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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 155
Ash-Shu'ara
۱۵۵
۱۵۵:۲۶
قال هاذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ١٥٥
قَالَ هَـٰذِهِۦ نَاقَةٌۭ لَّهَا شِرْبٌۭ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍۢ مَّعْلُومٍۢ ١٥٥
قَالَ
ﲷ
هَٰذِهِۦ
ﲸ
نَاقَةٞ
ﲹ
لَّهَا
ﲺ
شِرۡبٞ
ﲻ
وَلَكُمۡ
ﲼ
شِرۡبُ
ﲽ
يَوۡمٖ
ﲾ
مَّعۡلُومٖ
ﲿ
١٥٥
ﳀ
(صالح) گفت: «این ماده شتری است، که برای او یک نوبت آب خوردن، و برای شما (نیز) نوبت روز معینی است.
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