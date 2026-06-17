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Ash-Shu'ara
۱۱۲
۱۱۲:۲۶
قال وما علمي بما كانوا يعملون ١١٢
قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١١٢
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(نوح) گفت: «من چه میدانم آنها چه کارها کردهاند!
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
فأجابهم نوح عليه السلام بقوله:
لست مكلفًا بمعرفة أعمالهم، إنما كُلفت أن أدعوهم إلى الإيمان. والاعتبار بالإيمان لا بالحسب والنسب والحِرف والصنائع.