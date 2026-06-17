وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ash-Shu'ara
۱۰۷
۱۰۷:۲۶
اني لكم رسول امين ١٠٧
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٠٧
ﳌ
ﳍ
ﳎ
ﳏ
ﳐ
مسلماً من برای شما پیامبری امین هستم.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧)
] لهبهر ئهوهی بهدڵنیایى من پێغهمبهرێكی ئهمینم بۆ ئێوهو ئهمینم لهوهی كه پێتانی ڕائهگهیهنم لهلایهن خواى گهورهوهو هیچى لێ زیادو كهم ناكهم.