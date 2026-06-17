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Ash-Shu'ara
۱۰۶
۱۰۶:۲۶
اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ١٠٦
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٦
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هنگامیکه برادرشان نوح به آنها گفت: «آیا (از الله) نمیترسید؟!».
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir al-Tabari
لما
( قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ )
فتحذروا عقابه على كفركم به, وتكذيبكم رسله.