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Ash-Shu'ara
۱۰۴
۱۰۴:۲۶
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٠٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤
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و بیتردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است.
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قیراط
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٠٤)
] وه به دڵنیایى پهروهردگارت زۆر به عیززهت و باڵادهسته وه زۆر بهڕهحم و سۆزو بهزهییه.