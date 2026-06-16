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Ash-Shu'ara
۱۰۲
۱۰۲:۲۶
فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢
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پس ای کاش بار دیگر (به دنیا) باز گردیم، تا از مؤمنان باشیم».
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قیراط
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً أي رجعة إلى الدنيا وإعادة إليها فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لنسلم من العقاب ونستحق الثواب هيهات هيهات قد حيل بينهم وبين ما يشتهون وقد غلقت منهم الرهون