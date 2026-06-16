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Ash-Shu'ara
۱۰۰
۱۰۰:۲۶
فما لنا من شافعين ١٠٠
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠
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پس (اکنون) هیچ شفاعت کنندگانی برای ما نیست.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (١٠٠)
] وه ئێستا كهسێك نیه كه تكامان بۆ بكات ههروهكو چۆن باوهڕداران به ئیزنی خوا كهسانێك تكایان بۆ ئهكات.