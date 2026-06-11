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Ash-Shams
۱۱
۱۱:۹۱
كذبت ثمود بطغواها ١١
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ١١
كَذَّبَتۡ
ثَمُودُ
بِطَغۡوَىٰهَآ
١١
(قوم) ثمود از روی سرکشی. (و طنیانشان، پیامبرشان را) تکذیب کردند.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١)
] قهومی (ثهمود) كه خوای گهوره صاڵح پێغهمبهری -
صلی الله علیه وسلم
- بۆ ناردن ئهوان توغیان و سهركهشیان كردو پێغهمبهرهكهیان بهدرۆ زانی و سنووریان بهزاند له تاوان و سهرپێچیدا.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran