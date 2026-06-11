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Ash-Shams
۱۰
۱۰:۹۱
وقد خاب من دساها ١٠
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠
وَقَدۡ
خَابَ
مَن
دَسَّىٰهَا
١٠
و یقیناً هرکس که آن را (با گناه) آلوده ساخت، ناامید (و زیانکار) شد.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠)
] وه ئهوانهیشی كه نهفسی خۆیان وێڵ و گومڕاو سهرگهردان ئهكهن به دڵنیایى ئهوانه زهرهرمهند بوونهو زهرهرمهندی ڕاستهقینه ئهوانهن كه نهفسیان هان نادهن بۆ گوێڕایهڵى خوای گهورهو كردهوهی چاك، بهڵكو جڵهوی نهفسیان بهر ئهدهنهوه بۆ ئهوهی كه ههموو خراپهكاری و تاوان و سهرپێچییهك بكات ئهوانه زهرهرمهندن.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran