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As-Sajdah
۵
۵:۳۲
يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون ٥
يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍۢ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍۢ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥
يُدَبِّرُ
ٱلۡأَمۡرَ
مِنَ
ٱلسَّمَآءِ
إِلَى
ٱلۡأَرۡضِ
ثُمَّ
يَعۡرُجُ
إِلَيۡهِ
فِي
يَوۡمٖ
كَانَ
مِقۡدَارُهُۥٓ
أَلۡفَ
سَنَةٖ
مِّمَّا
تَعُدُّونَ
٥
کار (جهان هستی) را از آسمان تا زمین تدبیر میکند، سپس در روزیکه مقدار آن هزار سال از سالهایی است که شما میشمارید؛ به سوی او بالا میرود.
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diya ramla
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۳۳ هفته پیش
·
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آیه ۵:۳۲
Remember this when I feel like nothing's working because all affairs are with Allah SWT and if all affairs are with Him why should I stress
۱۲
۰
Luqman
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۵ سال پیش
·
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آیه ۵:۳۲
Mashallah just look at this verse how would a man 1400 years ago know about the Speed of Light
' It is the angels who carry out these orders. Those people back then measured the distances neither in kilometers nor in miles but rather by how much time they needed to walk. For example, a village two days away meant a distance equivalent to walking for two days; ten days away meant a distance equivalent to walking for ten days... However in this ve...
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