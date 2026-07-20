وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Sajdah
۲۱
۲۱:۳۲
ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ٢١
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢١
وَلَنُذِيقَنَّهُم
مِّنَ
ٱلۡعَذَابِ
ٱلۡأَدۡنَىٰ
دُونَ
ٱلۡعَذَابِ
ٱلۡأَكۡبَرِ
لَعَلَّهُمۡ
يَرۡجِعُونَ
٢١
و یقیناً به آنان از عذاب نزدیک (این دنیا) پیش از عذاب بزرگ (آخرت) میچشانیم، شاید باز گردند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
منعکس کنید
بازتاب ها بیانگر نظر Quran.com نیست و نباید از متن خارج شود
tareq abed
دنبال کردن
۸ سال پیش
·
ارجاع دادن
آیه ۱۸۲:۷-۱۸۳، ۲۱:۳۲
Pain is one of the miracles of the human body. It lets us know the body is in danger of losing life or limb. Had it not been for pain, a child would keep their hand over a fire until it melts off. People with limited pain sensors tend to live much less and unhealthier lives then those who do. So the pain, as disliked as it is, warns us of a more serious danger that can take our lives or leave us incapacitated.
In the same way the punishment All...
بیشتر ببین
۳
۰
انجمن بازتاب را کاوش کنید
آیه قبلی
آیه بعدی