وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Sajdah
۱۱
۱۱:۳۲
۞ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ١١
۞ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١١
۞ قُلۡ
يَتَوَفَّىٰكُم
مَّلَكُ
ٱلۡمَوۡتِ
ٱلَّذِي
وُكِّلَ
بِكُمۡ
ثُمَّ
إِلَىٰ
رَبِّكُمۡ
تُرۡجَعُونَ
١١
(ای پیامبر!) بگو: «فرشتۀ مرگ که بر شما گماشته شده؛ جانتان را میگیرد، سپس به سوی پروردگارتان باز گردانده میشوید».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
منعکس کنید
بازتاب ها بیانگر نظر Quran.com نیست و نباید از متن خارج شود
Amer Abbas
دنبال کردن
۷ سال پیش
·
ارجاع دادن
آیه ۱۰:۳۲-۱۴
ارسال شده در
Muslim American Society
It may be really hard to live through life (dunya) as a stranger withstanding mockery and challenged in your faith - but with unwavering faith, and if you take away the time dimension, which Allah - exalted is he - transcends as it's clear in the quranic scenery and in the referenced ayats, then you will find that those who are mocking you are crying in humility asking for another chance before their judgment and are being punished severely afte...
بیشتر ببین
۹
۳
انجمن بازتاب را کاوش کنید
آیه قبلی
آیه بعدی