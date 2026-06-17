وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
۹
۹:۳۷
دحورا ولهم عذاب واصب ٩
دُحُورًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌۭ وَاصِبٌ ٩
ﱭﱮ
ﱯ
ﱰ
ﱱ
ﱲ
(آنها به سختی) عقب رانده میشوند، و برای آنها عذاب دایمی است.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
دُحُورًا
] تێكئهشكێندرێن و لهناوئهبرێن [
وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩)
] وه له رۆژى قیامهتیش سزایهكی ههمیشهیی و بهئێش و ئازاریان بۆ ههیه.