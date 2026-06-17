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As-Saffat
۸
۸:۳۷
لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب ٨
لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍۢ ٨
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(تا) به (سخنان) عالم بالا گوش فرا ندهند، و از هر سو (بوسیلۀ شهاب) زده (و رانده) میشوند.
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قیراط
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.