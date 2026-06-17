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As-Saffat
۳
۳:۳۷
فالتاليات ذكرا ٣
فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْرًا ٣
ﱇ
ﱈ
ﱉ
و به تلاوت کنندگان ذکر (= قرآن)،
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣)
] وه سوێند بێت بهو فریشتانهی كه قورئان ئهخوێنن، یان زیكرو عیبادهتی خوای گهوره ئهكهن، وه لهلایهن خواى گهورهوه قورئان بۆ خهڵكى دێنن.