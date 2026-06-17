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As-Saffat
۲
۲:۳۷
فالزاجرات زجرا ٢
فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًۭا ٢
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پس سوگند به (فرشتگان) باز دارنده،
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
فالزاجرات زجرا الملائكة في قول ابن عباس وابن مسعود ومسروق وغيرهم على ما ذكرناه ، إما لأنها تزجر السحاب وتسوقه في قول السدي . وإما لأنها تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح . وقال قتادة : هي زواجر القرآن .