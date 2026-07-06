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As-Saffat
۱۷۳
۱۷۳:۳۷
وان جندنا لهم الغالبون ١٧٣
وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ١٧٣
وَإِنَّ
جُندَنَا
لَهُمُ
ٱلۡغَٰلِبُونَ
١٧٣
و بیگمان لشکر ما پیروزند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( وإن جندنا لهم الغالبون )
أي : حزب الله لهم الغلبة بالحجة والنصرة في العاقبة .