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As-Saffat
۱۷۲
۱۷۲:۳۷
انهم لهم المنصورون ١٧٢
إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١٧٢
إِنَّهُمۡ
لَهُمُ
ٱلۡمَنصُورُونَ
١٧٢
که هر آینه آنها یاری شدگانند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢)
] ئهمانن كه سهرئهكهون بهسهر دوژمنهكانیاندا وه زاڵ ئهبن.