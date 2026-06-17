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As-Saffat
۱۷
۱۷:۳۷
اواباونا الاولون ١٧
أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧
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آیا نیاکان نخستین ما (نیز بر انگیخته میشوند؟!)»
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (١٧)
] ئایا باوك و باپیره سهرهتاكانیشمان ئهوانیش زیندوو ئهكرێنهوه كه ئێستا ڕزیون لهناو خۆڵدا؟