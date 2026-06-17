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As-Saffat
۱۷
۱۷:۳۷
اواباونا الاولون ١٧
أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧
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آیا نیاکان نخستین ما (نیز بر انگیخته میشوند؟!)»
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قیراط
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 37:15 تا 37:17
وقالوا:
ما هذا الذي جئت به إلا سحر ظاهر بيِّن. أإذا متنا وصِرْنا ترابًا وعظامًا بالية أإنا لمبعوثون من قبورنا أحياء، أو يُبعث آباؤنا الذين مضوا من قبلنا؟