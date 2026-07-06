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As-Saffat
۱۶۵
۱۶۵:۳۷
وانا لنحن الصافون ١٦٥
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥
وَإِنَّا
لَنَحۡنُ
ٱلصَّآفُّونَ
١٦٥
و همانا ما (برای اطاعت فرمان الله) به صف ایستادهایم.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (١٦٥)
] وه ئێمه ههموومان پۆل پۆل ڕاوهستاوین له ئاسمان عیبادهتی خوای گهوره ئهكهین ههروهكو چۆن باوهڕدارانیش له نوێژهكاندا پۆل پۆل ڕائهوهستن و عیبادهتی خوای گهوره ئهكهن.