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As-Saffat
۱۶۲
۱۶۲:۳۷
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢
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(هرگز) نمیتوانید بر (پرستش) آن (بتها کسی را) گمراه کنید.
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 37:161 تا 37:163
فإنكم -أيها المشركون بالله- وما تعبدون من دون الله من آلهة، ما أنتم بمضلِّين أحدًا إلا مَن قدَّر الله عز وجل عليه أن يَصْلَى الجحيم؛ لكفره وظلمه.