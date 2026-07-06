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As-Saffat
۱۶۲
۱۶۲:۳۷
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢
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(هرگز) نمیتوانید بر (پرستش) آن (بتها کسی را) گمراه کنید.
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Tafseer Jalalayn
﴿مَاۤ أَنتُمۡ عَلَیۡهِ﴾ أَيْ عَلَى مَعْبُودكُمْ وَعَلَيْهِ مُتَعَلِّق بِقَوْلِهِ ﴿بِفَـٰتِنِینَ ١٦٢﴾ أَيْ أَحَدًا