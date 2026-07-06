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As-Saffat
۱۶۱
۱۶۱:۳۷
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
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پس شما (مشرکان) و آنچه میپرستید.
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 37:161 تا 37:163
فإنكم -أيها المشركون بالله- وما تعبدون من دون الله من آلهة، ما أنتم بمضلِّين أحدًا إلا مَن قدَّر الله عز وجل عليه أن يَصْلَى الجحيم؛ لكفره وظلمه.