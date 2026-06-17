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As-Saffat
۱۶
۱۶:۳۷
ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون ١٦
أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًۭا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٦
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آیا هنگامیکه مردیم و به خاک و استخوانهای (پوسیده، مبدل) شدیم، (دوباره) بر انگیخته خواهیم شد؟!
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون "
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