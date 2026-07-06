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As-Saffat
۱۵۸
۱۵۸:۳۷
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ١٥٨
وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًۭا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨
وَجَعَلُواْ
بَيۡنَهُۥ
وَبَيۡنَ
ٱلۡجِنَّةِ
نَسَبٗاۚ
وَلَقَدۡ
عَلِمَتِ
ٱلۡجِنَّةُ
إِنَّهُمۡ
لَمُحۡضَرُونَ
١٥٨
و آنها (= مشرکان) میان او (= الله) و جنیان (نسب و) خویشاوندی قرار دادند، در حالیکه جنیان به خوبی میدانند که آنان احضار خواهند شد.
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قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا
] ئهیانووت: خوای گهوره لهگهڵ جنیهكاندا نهسهب له نێوانیاندا ههیه (وَالْعِيَاذُ بِالله) ئهیانووت: ژن و ژنخوازی له نێوانیاندا ههیه خوای گهوره داوای جنی كردووه جنیان داوهتهوه خوای گهورهو مهلائیكهتیش لهو بووه (وَالْعِيَاذُ بِالله) [
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٨)
] له كاتێكدا كه جنیه كافرهكانیش ئهزانن ئامادهی ئاگری دۆزهخ و سزای خوای گهوره ئهبن لهسهر ئهم درۆ ههڵبهستنانه.