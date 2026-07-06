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As-Saffat
۱۵۶
۱۵۶:۳۷
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦
أَمۡ
لَكُمۡ
سُلۡطَٰنٞ
مُّبِينٞ
١٥٦
یا شما (بر ادعای خود) دلیل روشنی دارید؟!
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 37:154 تا 37:161
( مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) أى : أى شئ حدث لكم ، وكيف أصدرتم هذه الأحكام الظاهرة البطلان عند كل من كان عنده أثر من عقل .