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Tafsir Fathul Majid تفسیر: As-Saffat آیه 151
As-Saffat
۱۵۱
۱۵۱:۳۷
الا انهم من افكهم ليقولون ١٥١
أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١٥١
أَلَآ
ﳂ
إِنَّهُم
ﳃ
مِّنۡ
ﳄ
إِفۡكِهِمۡ
ﳅ
لَيَقُولُونَ
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١٥١
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آگاه باش! بیگمان آنها از (روی تهمت و) دروغگوییشان است که میگویند:
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.