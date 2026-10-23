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Tafsir Fathul Majid تفسیر: As-Saffat آیه 150
As-Saffat
۱۵۰
۱۵۰:۳۷
ام خلقنا الملايكة اناثا وهم شاهدون ١٥٠
أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ إِنَـٰثًۭا وَهُمْ شَـٰهِدُونَ ١٥٠
أَمۡ
ﲻ
خَلَقۡنَا
ﲼ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ
ﲽ
إِنَٰثٗا
ﲾ
وَهُمۡ
ﲿ
شَٰهِدُونَ
ﳀ
١٥٠
ﳁ
آیا ما فرشتگان را مؤنث آفریدیم و آنها حاضر بودند؟
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قیراط
حدیث
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.