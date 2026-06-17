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As-Saffat
۱۵
۱۵:۳۷
وقالوا ان هاذا الا سحر مبين ١٥
وَقَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌ ١٥
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و میگویند: «این جز جادویی آشکار نیست،
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالُوۤا۟﴾ فِيهَا ﴿إِنۡ﴾ مَا ﴿هَـٰذَاۤ إِلَّا سِحۡرࣱ مُّبِینٌ ١٥﴾ بين وقالوا منكرين للبعث