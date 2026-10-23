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Tafsir Fathul Majid تفسیر: As-Saffat آیه 149
As-Saffat
۱۴۹
۱۴۹:۳۷
فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون ١٤٩
فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٤٩
فَٱسۡتَفۡتِهِمۡ
ﲵ
أَلِرَبِّكَ
ﲶ
ٱلۡبَنَاتُ
ﲷ
وَلَهُمُ
ﲸ
ٱلۡبَنُونَ
ﲹ
١٤٩
ﲺ
پس (ای پیامبر) از آنان (= مشرکان) بپرس: آیا دختران از آنِ پروردگارت است، و پسران از آنِ آنهاست؟
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.