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Tafsir Fathul Majid تفسیر: As-Saffat آیه 148
As-Saffat
۱۴۸
۱۴۸:۳۷
فامنوا فمتعناهم الى حين ١٤٨
فَـَٔامَنُوا۟ فَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍۢ ١٤٨
فَـَٔامَنُواْ
ﲰ
فَمَتَّعۡنَٰهُمۡ
ﲱ
إِلَىٰ
ﲲ
حِينٖ
ﲳ
١٤٨
ﲴ
پس (آنها) ایمان آوردند، بنا براین تا مدتی آنان را (از نعمتهای زندگی) بهرهمند ساختیم.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.