Al-Sa'di تفسیر: As-Saffat آیه 148

Это означает, что Аллах повелел Йунусу проповедовать истинную религию в городе, в котором проживало не менее ста тысяч жителей. Они уверовали, и благодеяния каждого из них были зачтены пророку Йунусу, потому что именно он помог им уверовать. А что касается жителей города, то Аллах даровал им земные блага до определенного времени, то есть избавил их от наказания, которое они заслуживали за свои предыдущие злодеяния. Всевышний сказал: «Разве были селения, жители которых уверовали после того, как они узрели наказание, и им помогла вера, кроме народа Йунуса (Ионы)? Когда они уверовали, Мы избавили их от позорных мучений в мирской жизни и дозволили им пользоваться мирскими благами до определенного времени» (10:98).