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Tafsir Fathul Majid تفسیر: As-Saffat آیه 145
As-Saffat
۱۴۵
۱۴۵:۳۷
۞ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ١٤٥
۞ فَنَبَذْنَـٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌۭ ١٤٥
۞ فَنَبَذۡنَٰهُ
ﲝ ﲞ
بِٱلۡعَرَآءِ
ﲟ
وَهُوَ
ﲠ
سَقِيمٞ
ﲡ
١٤٥
ﲢ
پس او را به سرزمین خشک (و خالی از گیاه) افکندیم، در حالیکه او بیمار بود،
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.