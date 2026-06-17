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As-Saffat
۱۴
۱۴:۳۷
واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
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و هنگامیکه معجزهای ببینند (آنرا) مسخره میکنند.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٤)
] وه ئهگهر ههر موعجیزهو بهڵگهیهكی ڕوون و ئاشكراش ببینن ئهوان زیادڕهوی ئهكهن له گاڵتهپێكردنداو گاڵتهی پێ ئهكهن.