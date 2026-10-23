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Tafsir Fathul Majid تفسیر: As-Saffat آیه 129
As-Saffat
۱۲۹
۱۲۹:۳۷
وتركنا عليه في الاخرين ١٢٩
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٢٩
وَتَرَكۡنَا
ﱊ
عَلَيۡهِ
ﱋ
فِي
ﱌ
ٱلۡأٓخِرِينَ
ﱍ
١٢٩
ﱎ
و برای او در (میان) امتهای بعد (نام نیک) باقی گذاشتیم.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.