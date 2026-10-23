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Tafsir Fathul Majid تفسیر: As-Saffat آیه 125
As-Saffat
۱۲۵
۱۲۵:۳۷
اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين ١٢٥
أَتَدْعُونَ بَعْلًۭا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَـٰلِقِينَ ١٢٥
أَتَدۡعُونَ
ﲹ
بَعۡلٗا
ﲺ
وَتَذَرُونَ
ﲻ
أَحۡسَنَ
ﲼ
ٱلۡخَٰلِقِينَ
ﲽ
١٢٥
ﲾ
آیا (بت) «بعل» را میخوانید، و بهترین آفرینندگان را رها میکنید؟!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.