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As-Saffat
۱۲
۱۲:۳۷
بل عجبت ويسخرون ١٢
بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١٢
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بلکه تو (از انکار آنها) در شگفت شدی، و آنها مسخره میکنند.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ بَلْ عَجِبْتَ }
يا أيها الرسول وأيها الإنسان، من تكذيب من كذب بالبعث، بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة، وهو حقيقة محل عجب واستغراب، لأنه مما لا يقبل الإنكار،
{ و }
أعجب من إنكارهم وأبلغ منه، أنهم
{ يَسْخَرُونَ }
ممن جاء بالخبر عن البعث، فلم يكفهم مجرد الإنكار، حتى زادوا السخرية بالقول الحق.