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Tafsir Fathul Majid تفسیر: As-Saffat آیه 115
As-Saffat
۱۱۵
۱۱۵:۳۷
ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ١١٥
وَنَجَّيْنَـٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١٥
وَنَجَّيۡنَٰهُمَا
ﲇ
وَقَوۡمَهُمَا
ﲈ
مِنَ
ﲉ
ٱلۡكَرۡبِ
ﲊ
ٱلۡعَظِيمِ
ﲋ
١١٥
ﲌ
و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.