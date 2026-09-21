Rebar Kurdish Tafsir تفسیر: Ar-Rum آیه 9

[ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ] ئایا بەسەر زەویدا نەڕۆیشتوونەو نەگەڕاون تا تەماشا بكەن و سەرەنجامی كافرانی پێش خۆیان چۆن بووەو كە ئیمانیان نەهێناوە خوای گەورە چۆن لەناوی بردوون، هەرچەندە ئەوان ماڵ و منداڵ و سەربازو دەسەڵات و هێزیان لە ئێوە زیاتر بووە [ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ] كافرانی ئوممەتانی پێشتر لە كافرانی مەككە بەهێزتر بوون [ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ ] وە سەر زەویان ئاوەدان كردبووەوە [ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ] وە زیاتر ئاوەدانیان كردبووەوە لە خەڵكی مەككە بە كشتوكاڵ و خانوو دروست كردن و تەمەنیان درێژترو بەهێزتر بوونە [ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ] وە پێغەمبەرانیان بە بەڵگەی ڕوون و ئاشكراو موعجیزەوە هاتن بۆ لایان بەڵام ئەوان ئیمانیان نەهێنا [ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ] كە خوای گەورە لەناوی بردن زوڵم و ستەمی لێ نەكردن [ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٩) ] بەڵام ئەوان خۆیان زوڵمیان لە خۆیان كرد بەوەی كە پێغەمبەرانی خۆیان بەدرۆزانی و ئیمانیان نەهێنا .