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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ar-Rum آیه 8
Ar-Rum
۸
۸:۳۰
اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ٨
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَـٰفِرُونَ ٨
أَوَلَمۡ
ﱙ
يَتَفَكَّرُواْ
ﱚ
فِيٓ
ﱛ
أَنفُسِهِمۗ
ﱜﱝ
مَّا
ﱞ
خَلَقَ
ﱟ
ٱللَّهُ
ﱠ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱡ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱢ
وَمَا
ﱣ
بَيۡنَهُمَآ
ﱤ
إِلَّا
ﱥ
بِٱلۡحَقِّ
ﱦ
وَأَجَلٖ
ﱧ
مُّسَمّٗىۗ
ﱨﱩ
وَإِنَّ
ﱪ
كَثِيرٗا
ﱫ
مِّنَ
ﱬ
ٱلنَّاسِ
ﱭ
بِلِقَآيِٕ
ﱮ
رَبِّهِمۡ
ﱯ
لَكَٰفِرُونَ
ﱰ
٨
ﱱ
آیا در ضمیر خود نیندیشیدهاند که (دریابند) الله آسمانها و زمین و آنچه را میان آن دو است؛ جز به حق و (تا) زمان معینی نیافریده است؟! و بیتردید بسیاری از مردم به دیدار پروردگارشان (در روز قیامت) نا باورند.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.