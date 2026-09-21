Al-Sa'di تفسیر: Ar-Rum آیه 8

Неужели неверующие, которые отвергают посланников и отрицают встречу с Господом, не задумывались о себе? Подобные размышления открывают человеку глаза на множество знамений, которые свидетельствуют о том, что Всевышний Творец, который сотворил человека из небытия, непременно воссоздаст его после смерти. Он превращает человека из одного творения в другое: крошечная капля превращается в сгусток крови; затем сгусток крови превращается кусочек мяса; затем зародыш превращается в плод, и ангел вдыхает в него душу; затем появляется на свет ребенок, который впоследствии становится юношей, пожилым человеком и дряхлым стариком. Поэтому не следует думать, что Аллах предал человека забвению и оставил его без повелений и запретов, вознаграждения и наказания. Аллах создал высший и низший миры только ради истины. Эта истина заключается в том, что Всевышний Аллах испытывает людей и выявляет тех, кто вершит добрые дела. А когда наступит Судный день и истечет отведенный Вселенной срок, то небеса и земля совершенно изменятся в облике. Но многие из людей не веруют во встречу со своим Господом, и поэтому они не готовятся к этой встрече и не верят словам Божьих посланников. Однако это неверие совершенно необоснованно. Более того, существует множество неопровержимых доказательств неизбежности воскрешения и воздаяния. Вот почему далее Всевышний Аллах сказал: