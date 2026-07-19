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Ar-Rum
۴۴
۴۴:۳۰
من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ٤٤
مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ٤٤
مَن
كَفَرَ
فَعَلَيۡهِ
كُفۡرُهُۥۖ
وَمَنۡ
عَمِلَ
صَٰلِحٗا
فَلِأَنفُسِهِمۡ
يَمۡهَدُونَ
٤٤
کسیکه کفر ورزد، پس کفرش بر زیان (خود) اوست، و کسیکه کار شایسته انجام دهد، پس برای خودشان آماده میسازند.
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